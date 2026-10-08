Подмосковье обошло Москву по продажам: где россияне чаще покупали новостройки

В августе 2026 года в Московской области зарегистрировали 4,6 тыс. сделок на первичном рынке жилья — это стало максимальным показателем среди российских регионов. Москва заняла второе место с 4,5 тыс. сделок, сообщили REGIONS аналитики «Авито Недвижимости».

Подмосковье вышло на первое место по числу сделок

Всего в августе в России зарегистрировали 50,6 тыс. договоров долевого участия и договоров купли-продажи на первичном рынке. Это на 8% меньше, чем в июле.

После Московской области и Москвы в пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург с 2,72 тыс. сделок, Ленинградская область с 2,67 тыс. и Свердловская область с 2,5 тыс.

Среди пяти крупнейших рынков рост числа сделок за месяц показала Свердловская область — на 8%. Более заметная положительная динамика зафиксирована в Иркутской области (+21%), Рязанской области (+16%), Алтайском крае (+15%) и Красноярском крае (+11%).

За январь–август количество зарегистрированных сделок на первичном рынке России выросло на 3% год к году.

Каждая четвертая сделка приходится на готовые дома

За первые восемь месяцев года 24% сделок пришлось на квартиры в уже сданных домах. За год доля таких продаж увеличилась на 4 процентных пункта.

В августе в среднем по России доля сделок по договорам купли-продажи составила 25%. В Москве за январь–август на готовые квартиры пришлось 21% сделок, что на 7 процентных пунктов больше прошлогоднего показателя. В Московской области доля достигла 24%, увеличившись за год на 3 процентных пункта.

Готовая квартира позволяет покупателю заранее оценить жилье, окружающую инфраструктуру и сроки переезда. При этом на такие объекты могут распространяться инструменты первичного рынка, включая субсидируемую государством ипотеку.

На онлайн-платформах готовые квартиры от застройщиков в августе в среднем получали на 81% больше просмотров на одно объявление, чем строящиеся объекты. В Московской области разрыв составил 11%, в Москве — 51%, в Санкт-Петербурге — 75%, в Ленинградской области — 40%, а в Свердловской области — 70%.

Предложение новостроек выросло на 23%

В августе выбор квартир в новостройках увеличился на 3% по сравнению с июлем и на 23% за год. За январь–август объем запусков нового строительства вырос на 2% год к году.

В среднем за восемь месяцев на каждый проданный квадратный метр приходилось около 1,7 кв. м нового строительства.

Квартиры с отделкой в августе составляли 62% предложения новостроек. На предчистовую отделку приходилось 46% лотов, на чистовую — 16%. Еще 38% квартир продавались без отделки.

За год число объявлений с предчистовой отделкой выросло на 40%, без отделки — на 33%, с чистовой отделкой — на 5%.

Средняя цена квадратного метра в объявлениях с предчистовой отделкой составила ₽174,6 тыс., без отделки — ₽208,6 тыс., с чистовой — ₽208 тыс.

Средний бюджет покупки снизился до ₽9,5 млн

Средний бюджет покупки квартиры по ДДУ в России в августе снизился на 2% за месяц и составил ₽9,5 млн. Средняя цена квадратного метра уменьшилась на 4%, до ₽202 тыс.

Средняя цена квадратного метра в объявлениях составила ₽192,6 тыс. Это практически соответствует уровню июля, но на 10% выше показателя августа 2025 года.

В Московской области средняя цена предложения за месяц выросла на 2%. На крупных рынках также подорожали предложения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 3% в каждом регионе.

По словам управляющего директора направления первичной недвижимости Дмитрия Алексеева, динамика рынка связана в том числе с регистрацией сделок, заключенных ранее на фоне обсуждения изменений условий семейной ипотеки. В сентябре, по его оценке, обсуждение новых параметров программы также могло повлиять на активность покупателей.