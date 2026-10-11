Дата-центр «Яндекса» остановлен: почему пользователи столкнулись со сбоями

Работа дата-центра «Яндекса» во Владимирской области была полностью остановлена после атаки беспилотников. На фоне происшествия пользователи сервисов компании в России, Казахстане и Киргизии стали сообщать о сбоях, сообщает «Коммерсантъ».

Сначала возникли перебои с электропитанием

В 4:12 мск Telegram-канал Yandex Cloud Alerts, предназначенный для уведомлений о работе облачных сервисов, сообщил о нарушении электропитания в зоне доступности ru-central-a, связанной с дата-центром во Владимирской области. Команда платформы приступила к устранению проблемы.

В 5:10 мск канал сообщил об атаке БПЛА на объект и его полной остановке. По опубликованной информации, пострадавших нет, экстренные службы приступили к ликвидации последствий.

Yandex Cloud предупредил об аварийном режиме

После остановки дата-центра оставшаяся конфигурация ресурсов была признана неустойчивой. Пользователям рекомендовали задействовать альтернативные планы аварийного восстановления.

В Yandex Cloud также предупредили, что каналы связи с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда платформы продолжает работу над восстановлением сервисов.