«Они вышли из кустов». Стая гиен атаковала военных Британии в Кении

Военнослужащие пехотного полка герцога Ланкастерского столкнулись с преследованием стаи гиен во время патрулирования в ходе учений Haraka Storm в Кении. Об этом сообщила радиостанция LBC.

Инцидент произошел в районе Лайкипия у подножия горы Кения. Отмечается, что в программу подготовки военных входило изучение действий при нападении диких животных.

По словам младшего капрала Коннора Брэди, для отгона гиен британцы использовали шум и направляли на животных белый свет.

«Когда слышишь, что за тобой идут гиены, сначала немного теряешься, но потом направляешь на них белый свет и шумишь, и они отстают», — рассказал военный.

Ранее сообщалось о том, что фермер в США отбил козла у медведя с помощью лопаты и винтовки.