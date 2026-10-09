«Они вышли из кустов». Стая гиен атаковала военных Британии в Кении

Британские военные в Кении отогнали гиен шумом и светом во время учений

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Военнослужащие пехотного полка герцога Ланкастерского столкнулись с преследованием стаи гиен во время патрулирования в ходе учений Haraka Storm в Кении. Об этом сообщила радиостанция LBC.

Инцидент произошел в районе Лайкипия у подножия горы Кения. Отмечается, что в программу подготовки военных входило изучение действий при нападении диких животных.

По словам младшего капрала Коннора Брэди, для отгона гиен британцы использовали шум и направляли на животных белый свет.

«Когда слышишь, что за тобой идут гиены, сначала немного теряешься, но потом направляешь на них белый свет и шумишь, и они отстают», — рассказал военный.

Ранее сообщалось о том, что фермер в США отбил козла у медведя с помощью лопаты и винтовки.

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