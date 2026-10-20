Аномальный спрос: в Чите и Калининграде продажи «шипов» подскочили в 2,5 раза

В III квартале 2026 года продажи новых шипованных автомобильных шин в России выросли на 15% год к году, а нешипованных — на 8%, говорится в исследовании «Авито». Несмотря на рост первичного сегмента, на рынке преобладает ресейл: на б/у комплекты приходится 59% продаж шипованных и 52% нешипованных моделей. Лидерами продаж среди новых шипованных шин стали Ikon Tyres, Pirelli и Hankook. Об этом сообщает ТАСС.