Аномальный спрос: в Чите и Калининграде продажи «шипов» подскочили в 2,5 раза

ТАСС: автовладельцы массово скупают новые «шипы» и подержанные «липучки»

Общество

В III квартале 2026 года продажи новых шипованных автомобильных шин в России выросли на 15% год к году, а нешипованных — на 8%, говорится в исследовании «Авито». Несмотря на рост первичного сегмента, на рынке преобладает ресейл: на б/у комплекты приходится 59% продаж шипованных и 52% нешипованных моделей. Лидерами продаж среди новых шипованных шин стали Ikon Tyres, Pirelli и Hankook. Об этом сообщает ТАСС.

Статистика рынка автопокрышек за III квартал 2026 года

  • Динамика продаж новых шин:
    • Шипованные: +15% YoY (лидер доли — Ikon Tyres с 23%, средний чек — 20 тыс. руб.).
    • Нешипованные (фрикционные): +8% YoY (лидер доли — Triangle с 13%).
  • Лидеры по взрывному росту спроса:
    • В шипованном сегменте: Hankook (+90%), Kumho (+76%), Yokohama (+64%).
    • В нешипованном сегменте: Kumho (+95%), Ikon Tyres (+72%), «Белшина» (+42%).
  • Вторичный рынок (б/у шины):
    • Продажи б/у шипов упали на 7%, фрикционных — выросли на 3%.
    • Доля ресейла в общем объеме продаж: 59% для шипованных моделей, 52% для нешипованных.
  • Региональные всплески:
    • Продажи «шипов» подскочили в 2,5 раза в Чите и Калининграде.
    • Продажи «липучки» сильнее всего выросли в Иркутске (+48%).

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