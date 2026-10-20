Аномальный спрос: в Чите и Калининграде продажи «шипов» подскочили в 2,5 раза
ТАСС: автовладельцы массово скупают новые «шипы» и подержанные «липучки»
В III квартале 2026 года продажи новых шипованных автомобильных шин в России выросли на 15% год к году, а нешипованных — на 8%, говорится в исследовании «Авито». Несмотря на рост первичного сегмента, на рынке преобладает ресейл: на б/у комплекты приходится 59% продаж шипованных и 52% нешипованных моделей. Лидерами продаж среди новых шипованных шин стали Ikon Tyres, Pirelli и Hankook. Об этом сообщает ТАСС.
Статистика рынка автопокрышек за III квартал 2026 года
- Динамика продаж новых шин:
- Шипованные: +15% YoY (лидер доли — Ikon Tyres с 23%, средний чек — 20 тыс. руб.).
- Нешипованные (фрикционные): +8% YoY (лидер доли — Triangle с 13%).
- Лидеры по взрывному росту спроса:
- В шипованном сегменте: Hankook (+90%), Kumho (+76%), Yokohama (+64%).
- В нешипованном сегменте: Kumho (+95%), Ikon Tyres (+72%), «Белшина» (+42%).
- Вторичный рынок (б/у шины):
- Продажи б/у шипов упали на 7%, фрикционных — выросли на 3%.
- Доля ресейла в общем объеме продаж: 59% для шипованных моделей, 52% для нешипованных.
- Региональные всплески:
- Продажи «шипов» подскочили в 2,5 раза в Чите и Калининграде.
- Продажи «липучки» сильнее всего выросли в Иркутске (+48%).