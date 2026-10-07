«Физические наказания недопустимы»: психолог Дугенцова высказалась о воспитании без насилия

Психолог Дугенцова: наказание должно вытекать из проступка ребенка

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в интервью RT заявила, что при воспитании детей наказание должно быть логическим следствием проступка. Физическое воздействие при этом абсолютно недопустимо.

Специалист подчеркнула, что телесные наказания способны нанести непоправимый урон детской психике. Игнорирование ребенка в качестве воспитательной меры она также назвала неэффективным.

Кроме того, Дугенцова указала, что родителям не следует самостоятельно устранять последствия детских провинностей.

«Важно, чтобы ребенок убирал это все самостоятельно... Логические последствия должны быть, то есть когда родитель устанавливает какую-то меру, которая плавно вытекает из его какого-то проступка», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье обсудили проблемы детей с ОВЗ и специалистов реабилитационных центров.

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