Метро Киева погрузилось во тьму: в сети появились кадры с темных платформ

В сети появились видеозаписи из метро Киева, где после перебоев с электроснабжением погас свет и временно остановились поезда. Кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора», пишет Газета.ру.

Что попало на видео из метро

На записях пассажиры передвигаются по темным платформам и коридорам метрополитена. На фоне слышны объявления по громкой связи. В одном из роликов люди направляются к эскалатору, чтобы выйти со станции.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с электроснабжением и водоснабжением в городе. Из-за падения напряжения в сети движение поездов и эскалаторов временно прекратилось на всех трех линиях метро.

Поезда возобновили движение

Позднее составы снова начали ходить, однако интервалы между поездами увеличились. Таким образом, работа подземки была частично восстановлена после временной остановки.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что энергосистема страны вновь получила значительные повреждения. Информация о перебоях в метро появилась на фоне сообщений о проблемах с энергоснабжением украинской столицы.