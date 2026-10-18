Юрист разъяснила, когда ребенка можно зарегистрировать без отчества
Газета.Ru: в РФ можно не давать отчество ребенку из-за национальности отца
Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]
В России присваивают отчество по имени отца по общему правилу. Однако, как разъяснила в интервью «Газете.Ru» адвокат Ирина Глазкова, из этого правила есть исключения, связанные с национальными традициями.
Если законами субъектов РФ или обычаями предусмотрено иное, отчество может не присваиваться, отметила она.
По словам специалиста, в законодательстве нет прямого механизма отказа от отчества. Органы ЗАГС вправе отказать в регистрации рождения ребенка без этого элемента имени. При этом штрафов за «неприсвоение» отчества не существует — в Кодексе об административных правонарушениях нет такого состава. Исключения возможны, если национальность отца предполагает отсутствие отчества.
«Закон учитывает национальные традиции: если у родителей, в частности у отца, национальность, для которой не характерно использование отчеств, например немецкая или индийская, ребенок может быть зарегистрирован без отчества», — сказала Глазкова.
Она подчеркнула, что судебная практика признает ключевым критерием именно национальный обычай, а не гражданство родителя. Родители вправе выбирать форму имени ребенка в соответствии с традициями своего народа. Если ЗАГС требует указать отчество вопреки этим традициям, такие требования могут быть признаны незаконными в суде.
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