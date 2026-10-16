Так называемая аллергия на работу в действительности может быть реакцией организма на грязь и пыль в помещении. Об этом « Абзацу » рассказал врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, такие условия способны стать сильными аллергенами и спровоцировать опасные симптомы.

Прокофьев отметил, что говорить об аллергии на работу как таковую нельзя, но ситуация, когда аллергия возникает в помещении, вполне реальна. Если в офисе много пыли, грязи или цветов, у человека может развиться аллергическая сенсибилизация. Специалист пояснил, что в таком случае возможны конъюнктивит, насморк, кожные высыпания или поллиноз. Наибольшую угрозу для жизни представляет бронхиальная астма: при вдыхании офисных аллергенов может произойти резкий бронхоспазм.

Врач подчеркнул, что аллергию организм воспринимает как мини-воспаление, поэтому оставлять ситуацию без внимания нельзя. Он рекомендовал обращаться к врачу для диагностики и назначения лечения.