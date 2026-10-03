Соцфонд назвал самые популярные имена среди российских пенсионеров

Александр и Владимир оказались самыми распространенными мужскими именами среди российских пенсионеров. У женщин старшего возраста чаще всего встречаются Татьяна и Валентина. Такие данные приводит Социальный фонд России для ТАСС .

Среди мужчин пенсионного возраста первое место занимает имя Александр. Как отметили в Соцфонде, оно остается популярным и у нового поколения: сейчас Александр также входит в число наиболее часто выбираемых имен для новорожденных.

На второй позиции среди мужчин старшего возраста оказался Владимир, третьим стал Николай. В пятерку самых распространенных имен также вошли Сергей и Виктор.

Кроме того, среди мужчин пенсионного возраста нередко встречаются Анатолий, Юрий, Валерий, Михаил и Василий. Таким образом, в списке заметно преобладают имена, которые были широко распространены несколько десятилетий назад.

Среди женщин, достигших пенсионного возраста, лидирует имя Татьяна. Второе место занимает Валентина, а третью строчку занимает Галина. В пятерку самых частых женских имен также вошли Людмила и Елена.

Еще среди женщин старшего поколения часто встречаются Нина, Надежда, Ольга, Любовь и Наталья.

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