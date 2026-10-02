Более 1,5 тыс. сообщений о медведях: почему в Сибири срочно усилили вывоз мусора

В регионах Сибири и Дальнего Востока усилили контроль за вывозом мусора и состоянием свалок из-за участившихся появлений медведей рядом с населенными пунктами и дорогами. Основным фактором, который привлекает хищников, называют доступ к пищевым отходам, сообщает SHOT, пишет Life.ru.

В Иркутской области зафиксировали более 1,5 тысячи сообщений

В Иркутской области за период активности медведей поступило уже более 1,5 тыс. сообщений о появлении животных возле поселков и автомобильных дорог.

В Белореченском муниципалитете местным властям поручили не допускать образования стихийных свалок с пищевыми отходами. Отдельное внимание уделяется своевременному вывозу мусора, поскольку его накопление может создавать для зверей дополнительный источник пищи.

В Амурской области медведей привлекла незаконная свалка

В поселке Аносовский Амурской области проблемой стала несанкционированная свалка площадью более 630 кв. м. Именно скопление отходов стало одним из факторов, привлекших к территории медведей.

После вмешательства природоохранной прокуратуры местные власти начали искать подрядчика, который займется ликвидацией свалки.

В Забайкалье и Красноярском крае усилили контроль

В Забайкальском крае контроль за обращением с отходами усилили на всей территории региона. Главам муниципальных округов поручили следить за ситуацией с мусором и не допускать формирования мест, которые могут стать кормовой базой для диких животных.

В Красноярском крае региональным операторам напомнили о необходимости соблюдать установленные графики вывоза твердых коммунальных отходов. Особое внимание рекомендовано уделять населенным пунктам, расположенным рядом с лесными территориями.

Жителей Минусинского округа также попросили не оставлять пищевые отходы возле контейнерных площадок.

На Сахалине призвали убрать «кормовые точки»

На Сахалине власти призвали жителей ликвидировать места, где медведи могут получить доступ к еде и бытовым отходам. После появления животных в населенных пунктах Восток и Вахрушево людям напомнили, что оставленная пища и открытый мусор способны снова привлечь хищников к жилым районам.

Таким образом, в нескольких регионах борьбу с выходами медведей связывают не только с наблюдением за животными, но и с устранением доступных источников пищи вблизи населенных пунктов.