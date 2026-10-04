«Ребенок носит неподъемные тетради». Куда жаловаться на тяжелый рюкзак?

Систематическое превышение учителем установленных лимитов, из-за которого ребенок вынужден носить дополнительные тетради и пособия, является нарушением санитарных норм. Родители вправе обратиться в Роспотребнадзор, сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

Вес ежедневного комплекта учебников и принадлежностей в рюкзаке по нормативам составляет от 1,5 кг для учащихся 1-2-х классов до 4 кг для учеников 9-11-х классов. По словам сенатора, снизить нагрузку помогает соблюдение предельного времени на домашние задания по СанПиН: например, во 2-3-х классах — не более 1,5 часа, а в 9-11-х классах — не более 3,5 часов.

«Если учитель систематически превышает эти лимиты, из-за чего ребенок носит дополнительные тетради и пособия, это нарушение санитарных норм — родители вправе обратиться в Роспотребнадзор», — сказал сенатор.

Согласно СанПиН, сам рюкзак для младших школьников должен весить не более 700 г, поэтому общий вес рюкзака первоклассника с содержимым составляет около 2,2 кг . Роспотребнадзор советует держать вес рюкзака в пределах одной десятой массы тела ребенка — так, при весе 30 кг норма не должна превышать 3 кг, а рюкзак весом 5-6 кг создает чрезмерную нагрузку на позвоночник.

Ранее сообщалось о том, что нормативы домашней работы для школьников — от 1,5 до 3,5 часа.