«Не раньше 11 лет». Дежурство по школе предлагают вводить только с 5 класса

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова выступила с инициативой законодательно закрепить три формы дежурства в школах с учетом возрастных особенностей учащихся. Об этом сообщает ТАСС .

«Нужно узаконить три формы: самообслуживание — мой класс, моя парта — для всех с 1-го класса; дежурство по классу — с 3-го класса; дежурство по школе — с 5-го класса, то есть не ранее 11 лет», — заявила она.

По словам Павловой, при введении дежурства необходимо опираться на психологию развития детей и юридические нормы. Она категорически исключила привлечение к дежурству по школе учеников 1-2 классов в возрасте 7-8 лет, пояснив, что в этом возрасте у детей еще не сформирована произвольность внимания.

«Дежурство для них — игра, но без контроля взрослого она быстро переходит в хаос», — сказала член ОП.

Для младших школьников она считает допустимым только дежурство в классе — полить цветы, раздать карандаши, но под руководством учителя. В 3-4 классах, по ее мнению, можно доверить ограниченный круг обязанностей: доску, проверку порядка на партах, уход за классным уголком.

«Это сенситивный период для формирования ответственности, и они чувствуют гордость от доверия», — отметила Павлова.

В 5-8 классах дежурство по школе, в рекреациях, столовой и на входе, по словам члена ОП, «формирует дисциплину». Однако подростки, указала она, бунтуют против формализма, поэтому им нужно объяснять смысл дежурства и позволять вносить свои идеи, например, выбирать музыку на перемене.

В 9-11 классах Павлова предлагает переводить дежурство в формат шефства над младшими.

«Снижать их до уровня "подай мел" не нужно, пусть они организуют младших и руководят процессом, это элементы профориентации и лидерства», — заключила она.

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