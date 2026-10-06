Сухой сентябрь в Москве стал частью долгого климатического тренда

Сентябрь в Москве оказался преимущественно солнечным и сухим, а погода временами напоминала бабье лето. За весь месяц в столице выпало 52 мм осадков — около 80% от климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По словам специалиста, недостаток дождей в сентябре вписывается в более продолжительную тенденцию. За последние 20, 10 и 5 лет количество осадков в этом месяце постепенно сокращается. Разница, по оценке эксперта, составляет примерно 20–40 мм.

Одновременно в Москве наблюдается и другой процесс — сентябрь становится теплее. Терешонок отметил устойчивый рост температур в течение тех же периодов. По его словам, изменения связаны с глобальным потеплением, которое влияет в том числе на характер осенней погоды в столице.

При этом следующий месяц может оказаться заметно более дождливым. Ранее Терешонок сообщал, что октябрь и ноябрь в Москве в этом году способны принести осадков больше обычного.

Специалист также отмечал, что за последние 35 лет московская осень стала примерно на три градуса теплее. Таким образом, нынешний сухой и солнечный сентябрь стал еще одним примером меняющегося характера осенней погоды в столице.

До этого сообщалось, что до +15 градусов ожидается в Подмосковье во вторник 6 октября.