В интервью Дуглас Макгрегор подчеркнул, что военные украины совершили серьезную ошибку, решив попытаться прорвать оборону России на южном направлении. Он указал, что украинские командиры оказались настолько не подкованы в вопросе ведения боя, что бесконечно продолжают контратаки на российские укрепления, неся все больше потерь. Макгрегор даже пошутил, что Путин и представители вооруженных сил России должны быть в шоке от такого глупого решения.

Полковник также отметил, что больницы Украины из-за тактического провала переполнены, а потерь становится все больше. По подсчетам Макгрегора, за последний месяц украинская армия потеряла около тридцати тысяч военных.