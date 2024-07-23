Аналитик Синицына предупредила о шантажах при покупке поддельных дипломов

Старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына в беседе с KP.RU рассказала, как жестоко могут обмануть при покупке поддельных документов.

Существует множество сайтов с предложениями о покупке дипломов о среднем или высшем профессиональном образовании, причем даже иностранных. Распространенная неправомерная услуга актуальна: только недавно в Рунете нашли более 550 сайтов, где происходит торговля самыми разными документами.

При этом продавцы не дают гарантий, что покупателя не раскроют. Ведь номер диплома пробивается вузами и колледжами на сайте Рособрнадзора, а мошенники выдать достоверный номер не могут. Однако популярность услуги не снижается.

«На бюджет вы совершенно точно не поступите. А вот на коммерческое отделение в какой-нибудь более-менее простой вуз — легко. Там, скорее всего, номер пробивать не будут», — объяснил КП продавец.

Не в разгар сезона дипломы продают за 19 и более тысяч рублей, а оплату производят после доставки курьером. Однако эксперты уверены: даже если изначально вуз не проверит документ как следует, в будущем обман может раскрыться.

«Переданные персональные данные могут быть использованы с целью шантажа или в других мошеннических операциях. Бывает, эти люди уверяют, что документы печатаются на настоящих бланках, которые не числятся в базах утерянных или утилизированных. То есть могут пройти любые проверки на подлинность. Хотя гарантий, разумеется, никто не даст. А если и даст, они ничего не будут стоить», — отметила Синицына.

Отметим, что покупка, продажа и использование поддельных документов уголовно наказуемы. Рискуют в этом случае свободой продавцы и покупатели, но первых не всегда можно найти и установить. Роскомнадзор блокирует сайты с незаконной торговлей, но мошенники оперативно создают новые страницы, находят способы заинтересовать клиентов на других площадках.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в домовых чатах.