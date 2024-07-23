Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в домовых чатах
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Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они пишут в домовые и квартирные чаты под видом соседей или сотрудников местных организаций для продажи несуществующих товаров и услуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Интернет-аферисты предлагают «скинуться» на услугу по устранению проблем в доме, например, произвести дератизацию подвальных помещений. Также могут поступить предложения о продаже бытовой техники или другой продукции по цене значительно ниже рыночной. После перевода денежных средств за товар или услугу «продавец» не выходит на связь», — говорится в сообщении.
Жителей призывают соблюдать осторожность и проверять любую информацию, а также отказаться от участия в сомнительных сборах средств. Помимо этого, не стоит переводить деньги незнакомцам, особенно если они требуют предоплату. Узнать подробнее о кибербезопасности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.