Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в домовых чатах

«Интернет-аферисты предлагают «скинуться» на услугу по устранению проблем в доме, например, произвести дератизацию подвальных помещений. Также могут поступить предложения о продаже бытовой техники или другой продукции по цене значительно ниже рыночной. После перевода денежных средств за товар или услугу «продавец» не выходит на связь», — говорится в сообщении.