«Золотые шесть часов»: почему менингококковая инфекция так опасна

Менингококковая инфекция считается одной из самых опасных инфекций: в тяжелых случаях она способна привести к смерти человека всего за сутки. Особенно уязвимы дети первого года жизни — заболеваемость среди них почти в 40 раз выше, чем среди взрослых, а риск летального исхода почти в пять раз больше. Об этом врачи рассказали « Газете.Ru » накануне Всемирного дня борьбы с менингитом, который отмечается 5 октября.

По словам Марины Федосеенко, кандидата медицинских наук и заведующей отделом разработки научных подходов к иммунизации НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ имени Б. В. Петровского, при самых тяжелых формах инфекции счет идет буквально на часы. Врачи называют критическим периодом первые шесть часов, когда пациенту необходимо успеть оказать помощь. Согласно международным данным, большинство случаев заболевания у младенцев приходится на первые полгода жизни. При тяжелом течении инфекции вероятность смерти может достигать 30%.

Опасность сохраняется и после того, как болезнь удается победить. Более 28% выживших сталкиваются с долгосрочными последствиями, причем некоторые из них могут оказаться необратимыми. У человека способны возникнуть нарушения работы нервной системы, проблемы с памятью и другими когнитивными функциями, двигательные расстройства, эпилепсия и гидроцефалия. Инфекция также может привести к серьезному ухудшению слуха вплоть до полной его потери.

Особенно тяжелые последствия возможны при менингококковом сепсисе. Из-за повреждения сосудов появляются тромбозы и участки омертвения тканей. В наиболее серьезных случаях пациенту может потребоваться операция, вплоть до ампутации конечности.

Врачи отмечают, что наиболее эффективным способом профилактики остается вакцинация. Специалисты рекомендуют начинать прививать детей уже с шестинедельного возраста.

При этом одних привычных мер вроде соблюдения гигиены недостаточно. Как отмечают специалисты, ношение шапки также не защищает от менингококковой инфекции. Заболевание может развиваться настолько стремительно, что даже своевременное обращение в больницу не всегда оставляет врачам достаточно времени для спасения пациента. Поэтому специалисты призывают уделять особое внимание профилактике.

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