В Пущино отметили 60 лет Института фундаментальных проблем биологии РАН

Институт фундаментальных проблем биологии РАН отметил 60‑летний юбилей. Глава г. о. Серпухов Алексей Шимко по случаю круглой даты отметил многолетний труд и преданность науке сотрудников ИФПБ РАН наградами от муниципалитета и пожелал коллективу новых грантов, проектов и дальнейших успехов в исследованиях.

В научном коллективе трудятся 180 сотрудников, свыше половины из них — исследователи: в штате числится 1 член‑корреспондент РАН, 15 докторов и 47 кандидатов наук. Под руководством Анатолия Цыганкова в ИФПБ РАН работают девять лабораторий, которые занимаются изучением фотосинтеза, фотобиотехнологий, адаптации экосистем, а также подготовкой специалистов.



Ключевое направление исследований института — фотосинтез: процесс, от которого зависят выработка кислорода, получение энергии, обеспечение продовольственной безопасности и достижение устойчивого развития. За достижения в этой сфере сотрудники института удостоены государственных и международных наград. В честь юбилея в Пущино стартовала международная конференция «Свет для жизни — фотосинтез: от эволюции к инженерии».