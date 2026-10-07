Врач назвала топ-9 продуктов для укрепления иммунитета осенью

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Осенью рацион особенно важен для нормальной работы иммунной системы. В сезон простуд организму нужны витамины, микроэлементы, белки и полезные жиры. Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Эвелина Овнанян рассказала REGIONS, какие продукты стоит добавить в осеннее меню.

Одно из первых мест врач отводит овощам и фруктам. Они богаты витамином С, который участвует в работе иммунной системы, а биофлавоноиды обладают антиоксидантными свойствами. Отдельное внимание стоит обратить на продукты красного и оранжевого цвета. Морковь, тыква, болгарский перец и цитрусовые содержат вещества, необходимые для получения витамина А, важного для защитных барьеров организма. По словам Овнанян, свежие дары природы — кладезь аскорбиновой кислоты, которая жизненно необходима для активации лейкоцитов и усиления противовирусной защиты.

Для работы иммунитета нужен и цинк. Его источники — нежирное мясо, яйца, морепродукты и тыквенные семечки. Микроэлемент участвует в образовании иммунных клеток и восстановлении тканей. Еще один важный продукт — жирная рыба: лосось, скумбрия и сельдь содержат витамин D и полиненасыщенные жирные кислоты, регулирующие иммунный ответ. Полезным дополнением станут миндаль и грецкие орехи — в них есть витамин Е и полезные жиры, защищающие клетки от окислительного стресса.

Кефир и натуральный йогурт без добавленного сахара помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Состояние кишечника тесно связано с иммунитетом, поэтому кисломолочные продукты могут стать частью ежедневного рациона. Врач напомнила, что около 70% иммунных клеток развивается именно в кишечнике, поэтому его здоровье — центральное звено иммунитета.

В список вошли также чеснок и лук — они содержат серосодержащие соединения. Но рассматривать их как замену профилактике или лечению инфекций не стоит, это лишь часть разнообразного рациона. Пророщенные злаки и бобовые дают фолиевую кислоту, железо и витамины группы В, необходимые для образования клеток и синтеза антител.

Завершают список ягоды и мед. Ягоды ценны антоцианами — растительными соединениями с антиоксидантными свойствами. Мед можно использовать как дополнение, если нет противопоказаний. Главный принцип осеннего меню, по словам специалиста, — разнообразие. Не стоит делать ставку на один продукт — важнее регулярно получать питательные вещества из разных источников.

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