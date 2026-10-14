Работают дальше: почему депутаты отказались повышать выплаты 70-летним пенсионерам

Переносить удвоение фиксированной выплаты к пенсии с 80 на 70 лет в России нецелесообразно, поскольку в этом возрасте многие граждане еще сохраняют трудоспособность и продолжают работать. С таким заявлением выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам парламентария, единственным основанием для снижения возраста выплат могло бы стать официально выраженное мнение медицинского сообщества о приравнивании большинства 70-летних граждан к инвалидам первой группы. На данный момент медицинских и социальных правовых предпосылок для такого шага нет. Об этом сообщает сетевое издание Газета.Ru .

Медицинские основания и эволюция пенсионных льгот

Светлана Бессараб напомнила, что изначально удвоение фиксированной части страховой пенсии по старости законодательно предусматривалось исключительно для инвалидов I группы.

Позже данная мера поддержки была распространена на граждан, достигших 80-летнего возраста, именно на основании заключений специалистов-медиков о высокой степени утраты способности к самообслуживанию.

Трудовой потенциал граждан в возрасте 70 лет

Депутат подчеркнула, что в 70 лет россияне активно продолжают профессиональную деятельность. На государственном уровне, напротив, принимаются решения о продлении предельного возраста работы для руководителей высших учебных заведений, судов и иных научно-образовательных структур.

Снижение возраста повышенных выплат создало бы правовое и социальное противоречие с действующей государственным курсом на продление активного долголетия.

Отсутствие бюджетных ограничений и позиция Госдумы

Парламентарий особо отметила, что отказ от переноса возраста удвоения пенсии на 70 лет обусловлен вовсе не дефицитом средств в бюджете Социального фонда России.

Главная причина заключается в отсутствии первичного медицинского основания: пока большинство пожилых людей в 70 лет сохраняют здоровье, приравнивать эту категорию к инвалидам I группы юридически и фактически некорректно.