Призыв о помощи: о чем Михаил Гусман попросил жителей Израиля в эфире YouTube-проекта

Бывший первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС, журналист и телеведущий Михаил Гусман поделился необычными впечатлениями от пребывания в Израиле. Во время выступления в YouTube-проекте Sheinkin40 журналист пожаловался на сложности с поиском классических мужских аксессуаров, с которыми он столкнулся во время поездки по Тель-Авиву. В частности, Гусман отметил дефицит магазинов с традиционным мужским гардеробом, костюмами, рубашками и длинными носками. Об этом сообщает интернет-издание Lenta.ru .

Поиски классического гардероба в Тель-Авиве

Михаил Гусман рассказал, что потратил немало времени на объезд торговых центров и бутиков коммерческой столицы Израиля в поисках обычных длинных носков под классический костюм.

Несмотря на высокий уровень торговли и изобилие магазинов в городе, журналист констатировал отсутствие привычных форматов специализированных магазинов классической мужской одежды.

Шуточное обращение к местным жителям и зрителям

В эфире YouTube-проекта Sheinkin40 Гусман иронично прокомментировал местный быт и уличный стиль гардероба, существенно отличающийся от консервативных стандартов.

Журналист с юмором обратился к русскоязычным жителям Тель-Авива с просьбой посоветовать проверенное место с классическим ассортиментом, резюмировав ситуацию шутливой фразой: «Великий город. А носков нет».