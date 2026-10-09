«Осенняя ловушка». Ветеринар предупредил об опасности игр с собакой в опавшей листве

Ветеринар Ильина: осенние игры в листве грозят собаке травмами лап

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

С наступлением осени игры с собакой в опавшей листве несут скрытую угрозу. Под плотным покровом нередко оказываются осколки стекла, колючие ветки, металлический мусор и клещи. Об этом «Газете.Ru» сообщила ветеринарный врач Таисия Ильина, эксперт «Валта Пет Продактс».

Как пояснила специалист, опасность кроется не в самих листьях, а в том, что под ними. Когда слой плотный, разглядеть заранее осколок, проволоку, острый камень или обломок ветки удается редко. При беге нагрузка на лапы возрастает, поэтому даже мелкий предмет может травмировать подушечку или кожу между пальцами.

«Особенно внимательно стоит относиться к кучам листвы рядом с дорогами, парковками и контейнерными площадками. Если территория незнакомая, или владелец не видит, что находится под листьями, лучше не разрешать питомцу разгоняться и прыгать в такие кучи. На знакомой территории риск обычно проще оценить — если парк регулярно убирают, короткая игра в листьях не требует особых ограничений», — объяснила она.

С приходом холодов клещи не пропадают сразу. Они сохраняют активность в траве, кустах и опавшей листве, поэтому осенью осмотр собаки после прогулки прекращать не стоит. В первую очередь проверяют уши, шею, подмышки и пах.

«Осенью на земле становится больше мелких веток и обломков деревьев. Под слоем листьев они почти незаметны. Собака может наступить на острый конец, поцарапать кожу или получить занозу. Иногда повреждение обнаруживается не сразу: питомец начинает вылизывать лапу или прихрамывать уже после возвращения домой. При глубокой ране или сохраняющейся хромоте лучше обратиться к ветеринару», — предупредила эксперт.

После прогулки стоит осмотреть лапы и шерсть животного: между пальцами могут застрять веточки или мусор, а на коже остаться царапины. Если собака настойчиво вылизывает одно место, бережет лапу или реагирует на прикосновение, это может указывать на травму.

Ранее сообщалось о том, что темный шоколад и виноград смертельно опасны для собак.

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