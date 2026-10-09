Более полумиллиона рублей пропали в самолете: москвич обнаружил подмену долларов

Москвич по имени Егор заявил, что во время ночного рейса авиакомпании Air Seychelles с Сейшел в Абу-Даби из его рюкзака пропали крупные долларовые купюры. Вместо банкнот номиналом 100 долларов мужчина обнаружил купюры по одному доллару. По его оценке, ущерб превышает полмиллиона рублей, сообщает Baza.

Пассажир заметил подозрительное поведение у багажной полки

По словам Егора, он положил рюкзак с наличными на багажную полку и почти весь полет проспал. Незадолго до посадки мужчина заметил пассажира азиатской внешности, который перекладывал сумки на полке и при этом загородил ему проход собственной сумкой.

Москвич предположил, что действия пассажира могли быть отвлекающим маневром. Он мельком проверил, на месте ли пачка денег, но обнаружил подмену только в отеле.

Егор также утверждает, что обратился за помощью к Air Seychelles, однако не получил ответа на свое обращение.

Как может работать схема подмены сумок

По информации Baza, пассажиры другого авиаперевозчика ранее рассказывали, что им удалось поймать предполагаемого похитителя с поличным. Они описали схему, при которой злоумышленник во время сна окружающих временно забирает чужой рюкзак, заменяет содержимое и возвращает сумку на место.

Такие действия могут повторяться несколько раз за один рейс. Поэтому необычные манипуляции с багажом на полках могут привлечь внимание пассажиров.

История Егора изложена со слов самого мужчины; независимое подтверждение обстоятельств предполагаемой кражи в публикации не приводится.