Аспирин доведет ребенка до комы: токсиколог дал важные рекомендации родителям

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил: прием ацетилсалициловой кислоты при вирусных инфекциях у детей может обернуться синдромом Рея — редким осложнением с поражением печени и отеком мозга. Медик призвал родителей внимательно изучать состав жаропонижающих и не тянуть с вызовом врача при тревожных сигналах, передает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Синдром Рея бьет по печени и головному мозгу. Исследования подтвердили его связь с приемом аспирина на фоне вирусных заболеваний, отметил Сиворонов. Его формулировка звучит жестко: «Редкое — не значит, что риска нет».

Особое коварство — в моменте, когда болезнь вроде бы отступает. Именно тогда начинается сильная рвота, а следом меняется поведение: ребенок становится сонливым, возбужденным или теряет ясность сознания. Тяжелые случаи чреваты комой и стойкими неврологическими нарушениями.

Впервые состояние описал австралийский патолог Ральф Рей в 1963 году. Позже эпидемиологические данные помогли связать его с применением салицилатов.

Ориентир для родителей простой: при температуре у ребенка смотрите на состав препарата. Если в нем «аспирин» или «ацетилсалициловая кислота» — лучше отложить.

Обычно для снижения температуры у детей используют парацетамол или ибупрофен, учитывая возраст и противопоказания. Сиворонов настаивает: самолечение здесь неуместно, нужен врач. А если после вирусной инфекции появляется повторная рвота, необычная сонливость или нарушения сознания — ребенку требуется срочная оценка состояния.