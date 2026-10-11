Профчистка зубов обернулась для москвича операцией на сердце

Baza: москвич попал на операционный стол после чистки зубов у стоматолога

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Обычный визит к стоматологу обернулся для 48-летнего жителя Москвы серьезной операцией на сердце. Как сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал «Baza», причиной стала профессиональная чистка зубов.

По словам пациента, примерно через неделю после процедуры у него резко подскочила температура — выше 38 градусов. Вскоре добавились сильные боли в пояснице и суставах. Сначала медики лечили мужчину от бронхита и пневмонии, но улучшения не наступало.

Выяснить истинную причину удалось только после ультразвукового исследования сердца. На клапанах обнаружили бактериальные образования размером до полутора сантиметров. Лечащий врач связала состояние пациента с недавним визитом к стоматологу и предположила, что микроорганизмы попали в кровоток во время процедуры, а затем осели на сердечных клапанах.

Мужчине провели хирургическое вмешательство, заменив пораженный клапан. Теперь перед некоторыми стоматологическими процедурами ему, вероятно, придется принимать антибактериальные препараты.

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