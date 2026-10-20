Йод, «Звездочка» и чеснок: что не так с народными методами против ОРВИ и простуды

Горчичники, банки, йодная сетка и бальзам «Звездочка» знакомы многим с детства, однако не каждое из этих средств приносит пользу и безопасно. Заслуженный врач России Альберт Алдаров в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснил, какие домашние рецепты допустимы при ОРВИ, а в каких случаях пора идти к терапевту.

Роспотребнадзор фиксирует в стране более 688 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Вакцинацию от гриппа прошли свыше 11,6 млн россиян. На горячую линию ведомства пришло 53,3 тыс. звонков — десятая часть вопросов касалась защиты от инфекций и действенности лечения. Чаще всего консультировали жителей Воронежской, Свердловской, Новосибирской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Горчичники: бюджетно, но с оговорками

Алдаров причислил горчичники к самым дешевым вспомогательным методам при легкой простуде. Универсальным лекарством их не назовешь. В 2017 году Dermatology Online Journal описал случай ожогов второй степени на груди и шее после компресса. Пакеты нельзя применять при температуре, аллергии, повреждениях кожи, экземе и псориазе. Область сердца — смертельно опасная зона, соски грозят воспалением, позвоночник — вредом для хрящей и спинного мозга, щитовидная железа — осложнениями.

При этом купить горчичники становится все труднее. Врач предполагает: аптекам невыгодно рекомендовать товар, который не приносит прибыли. По открытым данным, выпуск свернули еще в «нулевые», уступив место более действенным препаратам.

Банки: помогают, но не всем

Пик популярности банок пришелся на девяностые, затем ажиотаж спал. Совсем бесполезными их не назовешь: сухая постановка создает вакуум, втягивает кожу и облегчает боль при простуде нижних дыхательных путей. Без показаний к антибиотикам дома они ускоряют рассасывание мокроты и воспалений, пояснил Алдаров.

Однако есть побочные эффекты: травмируются капилляры, возникают подкожные кровоизлияния. При дефиците тромбоцитов или проблемах со свертываемостью появляются крупные гематомы. Не исключены ожоги и инфекции. Насморк и кашель банками врач лечить не советует — надежнее закаляться заранее.

Йодная сетка: почти без эффекта

Примерно 90% нанесенного йода улетучивается, так что пользы от сетки практически нет. Профилактикой она тоже не служит. Рисовать йод на щитовидке нельзя — риск гормональных сбоев. Принимать его внутрь категорически запрещено: возможны поражения ЖКТ вплоть до смерти.

Картошка и «Звездочка»: лишь как дополнение

Вдыхание пара от вареной картошки на ранней стадии смягчает отек и улучшает кровоток. Но это лишь народный прием, и заменять им терапию нельзя, подчеркнул врач.

Бальзам «Звездочка» с ментолом и камфорой работает в дебюте болезни при легком течении. Противопоказан при аллергии, повреждениях кожи, астме, эпилепсии, беременности и лактации. Наносить только снаружи, избегая глаз и слизистых.

Алоэ и чеснок в нос: коротким курсом

Народные капли допустимы в острой фазе и не дольше недели — иначе слизистая претерпевает дегенеративные изменения. Роспотребнадзор против сока лука и чеснока: они травмируют слизистую.

Без температуры врач советует промывать нос солевым раствором: десертную ложку соли растворить в двух третях стакана кипяченой воды, остудить до комнатной и использовать грушу. Готовые аптечные растворы на морской воде, по словам Алдарова, действуют лучше домашних рецептов.