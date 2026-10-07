До 400 посещений в смену: назван срок открытия новой детской поликлиники в Пушкино

REGIONS: в подмосковном Пушкино достроят новую детскую поликлинику к 2027 году

Общество

Фото: [REGIONS/Екатерина Мелкозерова]

В городском округе Пушкинский завершается строительство новой детской поликлиники. Четырехэтажное здание с высоким цоколем будет включать несколько корпусов, рассказал руководитель проекта подрядной организации ООО «Строймонтаж» Владимир Рагозин. Об этом пишет REGIONS.

Сейчас на объекте одновременно ведут фасадные и отделочные работы, благоустраивают территорию, монтируют вентиляцию, внутренние инженерные системы, электрику и слаботочные сети. На площадке заняты около 105 человек.

Площадь поликлиники составит 8 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 400 посещений за смену, принимать пациентов будут около 80 специалистов. В здании предусмотрены рентгеновский кабинет и офтальмологическое оборудование.

Завершить строительство планируют в декабре. Новая поликлиника должна расширить возможности оказания медицинской помощи детям, проживающим в Пушкинском округе.

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Пушкино

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