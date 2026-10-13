Лук, чеснок и мед: врачи объяснили, что реально защищает от ОРВИ и гриппа

В России продолжается осенний подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом — ведомства уже зафиксировали более 688 тысяч случаев, при этом чаще всего диагностируются риновирусы и парагрипп. На этом фоне эксперты и врачи решили проверить на прочность привычные домашние средства защиты вроде чеснока, меда и закаливания, а также напомнили о базовых медицинских правилах профилактики. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Народная любовь к чесноку и луку известна давно, однако надеяться на них как на панацею не стоит. Доказано, что они содержат антимикробные вещества, но обычная нарезка на столе или зубчик в рационе не спасут от вируса в забитом автобусе или поликлинике. Известный обзор Cochrane показывает: клинический эффект давали именно концентрированные чесночные капсулы, а не овощной салат. Что касается лука, научная база по нему и вовсе отсутствует, а Роспотребнадзор отдельно предупреждает: закапывать сок этих овощей в нос опасного — так можно просто сожжешь слизистую.

Совсем иначе дело обстоит с медом. Исследования с участием сотен детей подтвердили: этот продукт действительно помогает смягчить кашель и улучшает ночной сон. Впрочем, стопроцентным барьером от вирусов он не станет, зато имеет четкие ограничения. Детям до года мед противопоказан из-за риска младенческого ботулизма, а людям с нарушениями углеводного обмена стоит дозировать его с особой осторожностью.

Спорные результаты демонстрирует и закаливание. Голландский эксперимент показал, что люди, завершавшие душ холодной водой, просили больничный на 29% реже. Однако свежие анализы ученых за 2025 год свидетельствуют: сам по себе холодный душ не дает мгновенного скачка иммунных клеток. Закаливание полезно для общего тонуса, но начинать его нужно постепенно и только в полном здравии — при першинге в горле или температуре холодная вода лишь навредит.

Для реальной защиты медики советуют вернуться к классике. Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа напоминает: в людных местах лучше держаться подальше от чихающих людей и носить маску. Самым надежным щитом остается своевременная вакцинация — делать прививку нужно заранее, поскольку иммунный ответ формируется около двух недель. Вдобавок специалист советует не увлекаться аптечными дозировками витаминов: для поддержания баланса достаточно полноценно питаться, съедая хотя бы одно яблоко в день.

В свою очередь, вирусолог Виктор Зуев обращает внимание на банальный, но ключевой фактор — одежду. По его словам, даже самый крепкий иммунитет и идеальный рацион пасут перед банальным переохлаждением. Если человек регулярно возвращается домой с дрожью в теле, организм неизбежно даст сбой, поэтому главное правило осеннего сезона — одеваться строго по погоде и беречь себя от сквозняков.