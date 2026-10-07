В Солнечногорском роддоме 42-летняя Татьяна Головина стала мамой в девятый раз. Для учреждения это редкое событие: девятые дети рождаются здесь всего один-два раза в год. Об этом пишет REGIONS .

Девочку назвали Ярославой. При рождении она весила 3 540 граммов, а ее рост составил 52 сантиметра. Чудо-мать Татьяна родила самостоятельно, как и всех предыдущих детей. Теперь в семье шестеро мальчиков и три девочки, при этом старший сын этим летом ушел в армию.

Для очередных родов Головина вновь выбрала Солнечногорский роддом: она живет неподалеку и давно знакома с сотрудниками. По словам многодетной мамы, после прошлых родов она обещала себе больше не приезжать, но в итоге снова оказалась здесь.

Заведующая акушерским отделением Анна Самко сообщила, что роды прошли успешно. Многодетных матерей в роддоме становится больше, однако появление девятого ребенка остается редким случаем. Самко уточнила, что учреждение располагает всеми необходимыми условиями, включая партнерские роды. Супруг Татьяны присутствовал при рождении дочери.