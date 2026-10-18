Лихорадка Западного Нила охватила 16 стран: раскрыта причина быстрого распространения

Изменение климата перекраивает географию лихорадки Западного Нила, причем действует разнонаправленно: в одних регионах потепление разгоняет численность комаров-переносчиков, в других — жара и засуха их, наоборот, подавляют. Об этом РИА Новости рассказал биолог-энтомолог Фабрицио Монтарси из института IZSVe в Венеции.

Специалист подчеркнул, что распространение вируса определяется множеством факторов, и климатические изменения среди них — ключевые. По его словам, рост температуры будет расширять ареал вируса и увеличивать численность комаров рода Culex в некоторых странах.

При этом эффект не универсален: Монтарси обратил внимание, что в ряде государств экстремально высокие температуры дают обратный результат, поскольку чрезмерная жара и засуха неблагоприятны для комаров. Кроме того, климатические сдвиги влияют на миграцию птиц — они меняют маршруты, перемещаясь в более подходящие районы, и тем самым могут заносить вирус на новые территории.

Монтарси отвечает в институте за энтомологический мониторинг в рамках региональных и национальных программ эпидемиологического надзора за лихорадкой Западного Нила. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, к концу сентября местные случаи заражения людей зарегистрировали в 16 европейских странах, включая Италию, Грецию, Испанию, Францию и Нидерланды.

Лихорадка Западного Нила — инфекционная болезнь с природными очагами более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Среди симптомов — высокая температура, головная боль, мышечные боли и сыпь.