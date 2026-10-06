Побелка деревьев: агроном рассказал, зачем она нужна в октябре на самом деле

Сбор урожая завершен, но для садоводов наступает один из самых ответственных периодов. В интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов рассказал, как правильно подготовить сад к зиме, чтобы в следующем сезоне получить богатый урожай.

Основные работы с кустарниками. В октябре необходимо провести санитарную обрезку. У малины следует удалить старые отплодоносившие побеги, а крыжовник и смородину (черную, белую, красную и розовую) — проредить, так как большинство сортов сильно загущается. Нужно оставить только наиболее сильные побеги. Это критически важно, поскольку кустарники просыпаются очень рано, когда еще может лежать снег. Если весной садовод приедет на участок и увидит цветущую смородину, подрезать ее будет уже поздно. Ремонтантные виды, которые еще дают урожай, можно обрезать позже.

Защита корней и деревьев. Поскольку корни малины поверхностные, их необходимо защитить от морозов и сухой погоды с помощью мульчирования. Это не только сохраняет тепло, но и значительно повышает урожайность. Также сейчас важно проверить стволы плодовых деревьев: из-за большого урожая многие ветки могли обломиться. Раны нужно обработать и закрыть, иначе они станут входными воротами для мороза. Штамбы следует очистить от старой наслоившейся корки, обработать противогрибковыми средствами от лишайника и обязательно побелить. Это отличная защита от февральского и мартовского солнца, предотвращающая появление морозобоин, особенно у теплолюбивых сортов.

Уборка и обработка почвы. После листопада необходимо убрать опавшую листву и все оставшиеся на голых деревьях плоды, особенно поврежденные, так как это источник будущих болезней. Затем почву и кроны деревьев рекомендуется обработать простым фунгицидом, например, медным или железным купоросом. Также агроном советует провести укос травы, не допуская ее прорастания выше пяти-семи сантиметров. Что касается полива, то из-за обильных осадков в этом году влагозарядковый полив можно пропустить, однако на сухих участках он необходим для хорошей зимовки, особенно молодых растений. Для защиты от грызунов на штамб нужно надеть пластиковую или металлическую сетку высотой 60–80 сантиметров от земли и надежно ее закрепить.

Посадки. В октябре еще не поздно сажать морозостойкие культуры — яблони, груши и ягодные кустарники. Однако посадку косточковых (вишни, сливы) и теплолюбивых сортов яблонь и груш лучше отложить до весны.

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