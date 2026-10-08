В ночь на 6 октября 2026 года Московский регион подвергся серии атак беспилотников. На подлете к Москве системы ПВО уничтожили 93 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ПВО уничтожила 93 беспилотника

По данным Собянина, в течение ночи поступали сообщения об уничтожении беспилотников:

в 02:27 — 13 БПЛА;

в 02:45 — 15;

в 03:00 — 11;

в 03:24 — 18;

в 03:51 — 9;

в 04:01 — 15;

в 04:25 — 12.

Всего на подлете к Москве было уничтожено 93 беспилотника.

По словам мэра, с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в сторону столичного региона направились 650 БПЛА. Большую часть аппаратов, по его данным, силы ПВО Минобороны уничтожили на дальних рубежах.

Четыре аэропорта временно ограничивали работу

На фоне атаки Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Московского авиаузла.

С 00:05 ограничения по согласованию с профильными ведомствами действовали во Внуково и Домодедово. В 01:29 аналогичные меры ввели в Шереметьево, а в 02:19 — в Жуковском.

К 05:12 Росавиация полностью сняла ограничения. Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вернулись к штатному режиму работы.

Экстренные службы проверяют места падения фрагментов

На территориях, где были обнаружены фрагменты сбитых беспилотников, работают специалисты экстренных служб.

На момент публикации официальной информации о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало.