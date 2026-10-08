Связь на Камчатке дала сбой: причиной стало повреждение оптоволоконного кабеля

На Камчатке завершили ремонтно-восстановительные работы на магистральном участке волоконно-оптической линии связи. Все сервисы снова доступны в полном объеме. Об этом сообщили в Минцифры Камчатского края.

Повреждение кабеля произошло из-за земляных работ

По данным регионального ведомства, оптоволоконный кабель был поврежден в результате несанкционированных земляных работ. Аварийная бригада «Ростелекома» локализовала повреждение и провела необходимые восстановительные работы.

7 октября специалисты зафиксировали ухудшение качества трафика в сетях связи. Нештатная ситуация повлияла на доступность части сервисов и услуг в некоторых населенных пунктах Камчатского края и Сахалинской области, в том числе на острове Парамушир.

Работоспособность сетей восстановили

Технические специалисты оперативно установили причину сбоя и восстановили работу сетей. После завершения ремонта сервисы стали доступны в полном объеме.

Случаи повреждения волоконно-оптических линий связи ранее также фиксировались на Дальнем Востоке. В июле экскаватор повредил линию при прокладке электросети в районе Петропавловска-Камчатского.

В сентябре повреждения произошли на магистральных линиях связи на Сахалине и в Хабаровском крае. Тогда Минцифры России сообщало о попытке диверсии на сетях связи на Дальнем Востоке, которую связывали с намерением помешать проведению голосования на выборах.