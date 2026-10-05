Два региона, два задержания: что ФСБ сообщила о подготовке терактов

Сотрудники ФСБ задержали в Пермском крае и Белгородской области двух россиян, которые, по версии ведомства, собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для подготовки терактов и диверсий. В тот же день военный суд приговорил другого россиянина к 23 годам лишения свободы за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Задержания за сбор данных

По данным ФСБ, задержанным 2006 и 2002 годов рождения поручили собирать сведения об объектах в Перми и Старом Осколе Белгородской области. Ведомство утверждает, что их деятельность координировалась через Telegram и осуществлялась в интересах украинских спецслужб.

У задержанного в Белгородской области, как сообщила ФСБ, обнаружили самодельное взрывное устройство, готовое к применению. Также ведомство заявило, что этот человек ранее неоднократно выполнял функции курьера для украинских спецслужб. По версии ФСБ, он получал деньги, которые граждане России передавали после обмана со стороны мошеннических кол-центров.

Задержанному в Пермском крае, по данным ведомства, обещали крупное денежное вознаграждение и выезд в Евросоюз за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Возбуждены уголовные дела

В отношении задержанных возбудили дела о приготовлении к террористическому акту, приготовлении к диверсии и незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Обоих арестовали. ФСБ также рассматривает вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел по статье о государственной измене.

Приговор за диверсию на НПЗ

Военный суд приговорил россиянина к 23 годам лишения свободы за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии в Самарской области. По данным ЦОС ФСБ, преступление было совершено по заданию Главного управления разведки Украины.