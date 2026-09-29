Газовая плита отслужила? Узнайте, как получить новую бесплатно в Подмосковье

В Подмосковье при ежегодных проверках газового оборудования жильцам могут перекрыть газ, если плита отслужила свой срок. Как рассказала REGIONS советник Федеральной палаты адвокатов РФ, кандидат юридических наук Ольга Власова, срок службы современной плиты составляет 10–12 лет.

Если паспорт утерян, применяется норматив 14 лет, а предельный срок эксплуатации — 20 лет. В пресс-службе АО «Мособлгаз» напомнили, что техобслуживание проводится не реже раза в год и является обязательным условием поставки газа. С 1 марта 2026 года такие работы в регионе выполняют только организации, транспортирующие газ или обслуживающие сети; основной оператор — «Мособлгаз».

Замена требуется при истечении срока эксплуатации, окончании срока службы гибкой подводки, неисправности, не подлежащей ремонту, либо по заявке жильца. Самостоятельная замена запрещена: штраф от ₽5 тыс. до ₽10 тыс. и риск остаться без газа. Власова отметила, что внутриквартирное оборудование не входит в общее имущество дома, поэтому в приватизированной квартире плиту покупает собственник. В муниципальном жилье по договору соцнайма замена проводится за счет наймодателя — администрации, так как без исправной плиты невозможно предоставить коммунальную услугу газоснабжения.

Чтобы получить плиту бесплатно, нужно взять у газовой службы акт о неисправности или истечении срока и подать заявление в администрацию со ссылкой на п. 4 ч. 2 ст. 65 ЖК РФ. Ответ должны дать в течение 30 дней. При отказе юрист советует обращаться в прокуратуру или суд.