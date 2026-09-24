Трофеи научили: в России выработали десятки решений по танкам ВСУ

НИИИ БТ: изучение трофейных танков дало более 20 технических решений

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Изучение захваченных танков ВСУ позволило российским специалистам выработать десятки новых технических решений в области бронетанковой техники. Об этом сообщает «Красная звезда».

В 38-м Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники Минобороны России рассказали, что на основе трофейных образцов уже предложено более двадцати технических решений.

Подполковник Андрей Трофимов, изучающий опыт применения танков в ходе СВО, пояснил: институт разрабатывает требования к перспективным машинам и работает над улучшением боевых и эксплуатационных свойств бронетехники. В частности, подготовлены рекомендации по противодействию иностранной технике.

Также ученые предложили внедрить в технологию войскового ремонта аддитивные технологии — проще говоря, 3D-печать.

Ранее стало известно, что под Ковровом нашли след бомбардировщика ДБ-3Ф, разбившегося в 1941-м.

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