Трофеи научили: в России выработали десятки решений по танкам ВСУ

Изучение захваченных танков ВСУ позволило российским специалистам выработать десятки новых технических решений в области бронетанковой техники. Об этом сообщает «Красная звезда».

В 38-м Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники Минобороны России рассказали, что на основе трофейных образцов уже предложено более двадцати технических решений.

Подполковник Андрей Трофимов, изучающий опыт применения танков в ходе СВО, пояснил: институт разрабатывает требования к перспективным машинам и работает над улучшением боевых и эксплуатационных свойств бронетехники. В частности, подготовлены рекомендации по противодействию иностранной технике.

Также ученые предложили внедрить в технологию войскового ремонта аддитивные технологии — проще говоря, 3D-печать.

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