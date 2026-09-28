Россияне смогут пополнять счета через банкоматы других банков

Банк России: с 1 октября счета можно будет пополнять через сторонние банкоматы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

С 1 октября россияне смогут вносить наличные на банковский счет через банкоматы сторонних кредитных организаций с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Соответствующее указание зарегистрировано в Минюсте РФ, сообщили в Банке России (информация есть у ТАСС ).

Новая схема позволит положить деньги в банкомате одного банка и направить их на счет клиента в другом. Подключение такой услуги останется добровольным для кредитных организаций.

Для операций установлены лимиты: не более 25 тыс. рублей за один раз, 50 тыс. рублей в сутки и 200 тыс. рублей в месяц.

Сейчас наличные можно внести на счет преимущественно через банкоматы своего банка либо его партнеров.

Ранее стало известно, когда отказ в выплате по ОСАГО является законным.

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