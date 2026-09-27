«Вода приходит»: тайфун «Суригэ» заставил 740 тыс. японцев покинуть дома

Более 740 тыс. жителей Японии призвали эвакуироваться из-за ливней

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Более 740 тысяч жителей японской префектуры Кумамото получили рекомендацию об эвакуации в связи с сильными ливнями и приближением очередного тайфуна к юго-западной островной префектуре Окинава. Такие данные приводятся в подсчетах ТАСС на основе информации местных властей.

Отмечается, что рекомендация была введена из-за возросшего риска разливов рек и оползней.

Проливные дожди на острове Кюсю, где находится префектура Кумамото, идут одновременно с приближением тайфуна «Суригэ». В настоящее время его эпицентр располагается к югу от Окинавы и смещается в северо-восточном направлении в сторону центральной части тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю, где расположен Токио.

По мере продвижения тайфун может усилиться, предупреждают синоптики. Не исключается, что он пройдет вдоль островов Кюсю и Сикоку.

Ранее сообщалось о том, что Япония добивается возобновления безвизовых поездок на Курилы.

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