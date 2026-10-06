Роспотребнадзор сообщил о последствиях скандального видео из ресторана во Владивостоке
РИА Новости: два ресторана закрыли во Владивостоке после скандального видео
Сотрудников двух ресторанов во Владивостоке отстранили от работы после появления в интернете видео с нарушениями на кухне. Оба заведения закрыты по решению держателя бренда, сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, передает РИА Новости.
Рестораны закрыли после публикации видео
Ранее в Сети появились видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлена кухня ресторана на улице Семеновской в центре Владивостока.
На одном из роликов сотрудник берет со стола рядом с бургерами средство контрацепции и демонстрирует его. На другой записи работник пинает футбольный мяч.
Роспотребнадзор запросил объяснения
После появления публикаций Роспотребнадзор запросил у компании объяснения по поводу размещенных в интернете материалов.
Ресторан в тот же день закрыл два заведения во Владивостоке. По информации регионального управления Роспотребнадзора, сотрудники, допустившие нарушения правил поведения на рабочем месте, отстранены от работы.