Роспотребнадзор сообщил о последствиях скандального видео из ресторана во Владивостоке

Сотрудников двух ресторанов во Владивостоке отстранили от работы после появления в интернете видео с нарушениями на кухне. Оба заведения закрыты по решению держателя бренда, сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, передает РИА Новости.

Рестораны закрыли после публикации видео

Ранее в Сети появились видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлена кухня ресторана на улице Семеновской в центре Владивостока.

На одном из роликов сотрудник берет со стола рядом с бургерами средство контрацепции и демонстрирует его. На другой записи работник пинает футбольный мяч.

Роспотребнадзор запросил объяснения

После появления публикаций Роспотребнадзор запросил у компании объяснения по поводу размещенных в интернете материалов.

Ресторан в тот же день закрыл два заведения во Владивостоке. По информации регионального управления Роспотребнадзора, сотрудники, допустившие нарушения правил поведения на рабочем месте, отстранены от работы.