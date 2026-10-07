Экспрессы ЦППК до Рязани: пассажиры сэкономили 90 лет на дороге

Фирменные экспрессы Центральной пригородной пассажирской компании сокращают дорогу между Москвой и Рязанью до двух с половиной часов. В зависимости от рейса выигрыш по сравнению с обычными электричками составляет от сорока минут до часа — и это уже не просто цифры из расписания, а вполне ощутимая экономия для тех, кто ездит регулярно. С начала 2026 года пассажиры экспрессов на этом направлении суммарно сберегли более 780 тыс. часов, то есть свыше девяноста лет, подсчитали в ЦППК. Об этом сообщает издание 7info .

Скорость — не единственное, что отличает фирменный состав от привычной пригородной электрички. Здесь билет привязан к конкретному месту, поэтому в вагон нельзя набиться сверх меры, а поездка перестает быть лотереей с поиском свободного угла. Климатическая система поддерживает комфортную температуру, кресла оснащены подлокотниками и столиками — в пути можно спокойно поработать за ноутбуком или просто отдохнуть. Именно эта комбинация темпа и удобства объясняет, почему маршрут оказался в тройке самых востребованных экспрессных направлений компании.

Популярность говорит сама за себя: с января 2026 года экспрессами Москва — Рязань воспользовались более 1,17 млн пассажиров. Ежедневно на линии курсирует до восьми рейсов, количество которых меняется в зависимости от дня недели. Для пассажиров это означает больше свободы в планировании поездок и предсказуемое время в пути, для компании — устойчивый спрос и повод развивать направление дальше.

Таким образом, расстояние, которое еще недавно казалось поводом для долгой дороги, сегодня преодолевается за два с половиной часа. Экономия в десятки минут ежедневно складывается в сотни тысяч сэкономленных часов в год, а комфортный вагон превращает дорогу из неизбежной повинности в спокойное и даже полезное время.

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