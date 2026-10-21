Автобусы Владивосток — Раджин и детские лагеря: как развивается туризм с Северной Кореей

Кожемяко: 1200 российских детей отдыхают в лагерях Северной Кореи

Общество

Около 1200 российских детей отдыхают в детских лагерях Северной Кореи. Об этом на пленарном заседании Госдумы 21 октября сообщил кандидат на должность вице-премьера — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, передает «Парламентская газета».

По его словам, отношения с КНДР выходят за рамки официальной повестки и наполняются реальными проектами для людей, а главным направлением становится развитие туризма и культурного обмена.

Кожемяко отметил, что после открытия пассажирского сообщения и строительства нового моста запускается удобное автобусное сообщение между Владивостоком и Раджином. Он сообщил, что в Корее уже побывало порядка 5000 туристов, а теперь открывается и автобусный маршрут. По его словам, 1200 российских детей отдыхают в лагерях Северной Кореи, а корейские дети, в свою очередь, отдыхают в российских лагерях. Кожемяко уточнил, что такие обмены помогают укреплять дружбу между народами: регулярно проводятся совместные спортивные мероприятия, а молодежь двух стран имеет возможность лично познакомиться с культурой и бытом друг друга.

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