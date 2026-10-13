Проспект перекрыт: из-за чего власти Аксая срочно ограничили проезд по центру города

В Аксае Ростовской области из-за масштабного пожара на складе по производству пластиковых изделий АО «Аксайкардандеталь» временно перекрыли участок проспекта Ленина. По данным главы администрации Аксайского района Константина Доморовского, площадь возгорания достигла 9 тысяч квадратных метров. Все сотрудники предприятия эвакуированы, угрозы их жизни нет. К ликвидации ЧП привлечены 66 спасателей и 26 единиц техники, а на прилегающих улицах приостановлено водоснабжение для подавления огня. Об этом информирует сетевое издание РБК .

Перекрытие движения и масштабы возгорания в Аксае

В связи с распространением огня на территории складского комплекса властям пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина на отрезке между улицами Гагарина и Суворова.

По состоянию на 17:30 площадь возгорания выросла до 9 тысяч квадратных метров. На место происшествия непрерывно направляются специализированные автомобили-водовозы.

Эвакуация работников и отключение водоснабжения

Все сотрудники предприятия своевременно покинули опасную территорию, пострадавших нет. Для бесперебойной подачи воды к очагу тушения оперативные службы временно отключили водоснабжение на прилегающих жилых улицах.

К тушению пожара на складах пластиковой продукции привлечены 66 человек личного состава и 26 единиц спецтехники МЧС.

Экологический мониторинг и замеры Роспотребнадзора

Учитывая специфику горения пластиковых изделий и риск выделения токсичных веществ, на место происшествия прибыла лаборатория территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Специалисты проведут оперативный забор проб атмосферного воздуха в жилой зоне для контроля за экологической обстановкой и уровнем предельно допустимых концентраций вредных веществ.