«Болеть можно долго, но не бесконечно». В России ограничили срок непрерывного больничного

Максимальная длительность непрерывного больничного в России составляет 10 месяцев, а при лечении туберкулеза — 12 месяцев. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

Как пояснил специалист, лечащий врач вправе самостоятельно оформить листок нетрудоспособности на срок до 15 календарных дней. Дальнейшее продление возможно только по решению врачебной комиссии.

Афанасьев также отметил, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период болезни — вплоть до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав захотел сократить больничные до 3 дней при частых обращениях.