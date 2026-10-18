Поезда и автобусы вместо неба: как 400 туристов возвращаются в Россию

ТАСС: идет экстренная эвакуация 400 россиян, посаженных в Белоруссии из-за БПЛА

Общество

Более 400 российских туристов, возвращавшихся из Турции, оказались в Минске из-за экстренного перенаправления двух чартерных рейсов турецких авиалиний. Причиной ухода самолетов на альтернативный аэродром стали атаки ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов. Посольство РФ в Белоруссии совместно с местным Минтрансом и «Белорусской железной дорогой» оперативно организовали отправку всех пассажиров на родину специальными автобусными рейсами и поездами. Детали спасательной логистики сообщает информационное агентство ТАСС.

Экстренная посадка двух чартеров и наземный трансфер

Атака на российские воздушные гавани вынудила экипажи турецких авиакомпаний изменить маршрут прямо в воздухе:

  • Перенаправление рейсов: 18 октября два турецких чартера с более чем 400 гражданами РФ на борту экстренно приземлились в Национальном аэропорту «Минск».
  • Наземный коридор: для застрявших пассажиров был организован специальный трансфер на автобусах и железнодорожных составах БЖД до пунктов назначения в России.
  • Благодарность дипломатов: Посольство РФ выразило признательность властям Белоруссии и транспортным службам за оперативную помощь и слаженность при эвакуации людей.

Читайте также

Натяжной потолок или покраска: что выгоднее в долгосрочной перспективе

Натяжной потолок или покраска: что выгоднее в долгосрочной перспективе

Лаунж-зона для всех: в Одинцове жители удивили альтернативой балконам и клумбам во дворе

Лаунж-зона для всех: в Одинцове жители удивили альтернативой балконам и клумбам во дворе

Штурм мэрии в Марселе: чем обернулись многотысячные протесты для французов

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

«Мнемосхема» и «Сульфосоль»: что зашифровано в свежих радиограммах легендарной «жужжалки»

Обычное фото может выдать ваш адрес и распорядок дня: что нельзя публиковать в соцсетях

Обычное фото может выдать ваш адрес и распорядок дня: что нельзя публиковать в соцсетях

В красногорском Путилково обсудили с жителями вопросы благоустройства

В красногорском Путилково обсудили с жителями вопросы благоустройства

Береза и яблоня больше всех рискуют зимой: ландшафтный архитектор дал советы по осенней обрезке деревьев

Береза и яблоня больше всех рискуют зимой: ландшафтный архитектор дал советы по осенней обрезке деревьев

Уход за ребенком до полутора лет: сколько пенсионных баллов можно получить

Божьи коровки оккупировали подъезды и балконы Балашихи

Божьи коровки оккупировали подъезды и балконы Балашихи

Врачи Балашихи отвоевали зрение новорожденной «дюймовочки» у болезни

Врачи Балашихи отвоевали зрение новорожденной «дюймовочки» у болезни

Лихачи на воде: в МЧС разобрали частые нарушения лодочников и напомнили о штрафах

Лихачи на воде: в МЧС разобрали частые нарушения лодочников и напомнили о штрафах

Добавьте mosregtoday.ru в избранное