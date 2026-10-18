Поезда и автобусы вместо неба: как 400 туристов возвращаются в Россию
ТАСС: идет экстренная эвакуация 400 россиян, посаженных в Белоруссии из-за БПЛА
Более 400 российских туристов, возвращавшихся из Турции, оказались в Минске из-за экстренного перенаправления двух чартерных рейсов турецких авиалиний. Причиной ухода самолетов на альтернативный аэродром стали атаки ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов. Посольство РФ в Белоруссии совместно с местным Минтрансом и «Белорусской железной дорогой» оперативно организовали отправку всех пассажиров на родину специальными автобусными рейсами и поездами. Детали спасательной логистики сообщает информационное агентство ТАСС.
Экстренная посадка двух чартеров и наземный трансфер
Атака на российские воздушные гавани вынудила экипажи турецких авиакомпаний изменить маршрут прямо в воздухе:
- Перенаправление рейсов: 18 октября два турецких чартера с более чем 400 гражданами РФ на борту экстренно приземлились в Национальном аэропорту «Минск».
- Наземный коридор: для застрявших пассажиров был организован специальный трансфер на автобусах и железнодорожных составах БЖД до пунктов назначения в России.
- Благодарность дипломатов: Посольство РФ выразило признательность властям Белоруссии и транспортным службам за оперативную помощь и слаженность при эвакуации людей.