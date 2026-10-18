Поезда и автобусы вместо неба: как 400 туристов возвращаются в Россию

Более 400 российских туристов, возвращавшихся из Турции, оказались в Минске из-за экстренного перенаправления двух чартерных рейсов турецких авиалиний. Причиной ухода самолетов на альтернативный аэродром стали атаки ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов. Посольство РФ в Белоруссии совместно с местным Минтрансом и «Белорусской железной дорогой» оперативно организовали отправку всех пассажиров на родину специальными автобусными рейсами и поездами. Детали спасательной логистики сообщает информационное агентство ТАСС.