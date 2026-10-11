Челябинца задержали в Подмосковье по делу об обмане бойца СВО

СК: в Подмосковье силовики задержали подозреваемого в обмане участника СВО

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Московской области силовики задержали 22-летнего уроженца Челябинской области, подозреваемого в крупном мошенничестве против участника специальной военной операции.

Как сообщили в официальном телеграм-канале регионального управления СК России, молодым людям уже занялись следователи, а само громкое дело взято под особый контроль в центральном аппарате ведомства.

Задержанного афериста оперативно доставили на допрос для проведения первоочередных следственных и процессуальных действий. В рамках расследования правоохранительным органам предстоит детально восстановить всю схему обмана, выяснить причиненный ущерб и принять исчерпывающие меры, чтобы полностью компенсировать пострадавшему военнослужащему выманенные средства и восстановить его законные права.

Актуально

Читайте также

Дно рынка труда: американцы ищут работу по полгода

Дно рынка труда: американцы ищут работу по полгода

Россиянин и украинец спасли пассажиров Flydubai в Саудовской Аравии

Россиянин и украинец спасли пассажиров Flydubai в Саудовской Аравии

«Сила Сибири» обессилела: угольного гиганта пускают с молотка за ₽1,5 млрд

«Сила Сибири» обессилела: угольного гиганта пускают с молотка за ₽1,5 млрд

Жителям Люберец предложили дать имя новому суперкартофелю и получить приз

Жителям Люберец предложили дать имя новому суперкартофелю и получить приз

В Атепцеве завершился четвертый симпозиум скульпторов

В Атепцеве завершился четвертый симпозиум скульпторов

В Серпухове начнут выпускать новые виды картона

В Серпухове начнут выпускать новые виды картона

Свыше 102 тыс. педагогов получают пенсии от Соцфонда по Москве и области

Врач назвала топ-9 продуктов для укрепления иммунитета осенью

Врач назвала топ-9 продуктов для укрепления иммунитета осенью

В Испании поймали россиянина, создавшего вебкам-империю: он сбежал от наказания

В Испании поймали россиянина, создавшего вебкам-империю: он сбежал от наказания

В Подмосковье зафиксировали рекордный прирост многодетных семей

В Подмосковье зафиксировали рекордный прирост многодетных семей

«Банки.ру» и Крымский мост: стало известно, как новые правила изменят поездки на полуостров

«Банки.ру» и Крымский мост: стало известно, как новые правила изменят поездки на полуостров

Школьник из Чечни спас тонущего в уличном туалете ребенка и получил ₽1 млн

Школьник из Чечни спас тонущего в уличном туалете ребенка и получил ₽1 млн

Добавьте mosregtoday.ru в избранное