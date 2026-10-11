Челябинца задержали в Подмосковье по делу об обмане бойца СВО

В Московской области силовики задержали 22-летнего уроженца Челябинской области, подозреваемого в крупном мошенничестве против участника специальной военной операции.

Как сообщили в официальном телеграм-канале регионального управления СК России, молодым людям уже занялись следователи, а само громкое дело взято под особый контроль в центральном аппарате ведомства.

Задержанного афериста оперативно доставили на допрос для проведения первоочередных следственных и процессуальных действий. В рамках расследования правоохранительным органам предстоит детально восстановить всю схему обмана, выяснить причиненный ущерб и принять исчерпывающие меры, чтобы полностью компенсировать пострадавшему военнослужащему выманенные средства и восстановить его законные права.