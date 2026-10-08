Батареи остаются холодными: почему в российских городах начались проблемы с отоплением

Жители десятков городов России сообщают о низкой температуре в квартирах после начала отопительного сезона. В ряде домов Челябинской, Пермской, Нижегородской областей, Омска и Красноярского края батареи остаются холодными. Одной из основных причин эксперты называют высокий износ коммунальной инфраструктуры, который в среднем по стране превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 70–80%, сообщает «Известия».

В Озерске из-за проблем с отоплением возбудили уголовное дело

В Озерске Челябинской области отопительный сезон начался 28 сентября, однако спустя неделю тепло поступило не во все дома. Жители также сообщали о перебоях с горячей водой и электричеством.

Из-за проблем с отоплением и электроснабжением часть школ города перевели на дистанционное обучение. Детей, которых родители не могут оставить дома, временно принимают детские сады со свободными местами.

По словам жителей, температура в квартирах снижается, а ночью на улице уже бывают заморозки. Подачу отопления осложняют повреждения водопроводных труб. Ранее в городе также происходили аварии на канализационных сетях.

В теплоснабжении Озерска участвуют несколько организаций. В «Росатом Инфраструктурных решениях» заявили, что Аргаяшская ТЭЦ работает штатно, температура теплоносителя соответствует графику, а плановые ремонтные и профилактические работы были завершены до начала отопительного сезона.

В АО «РИР» сообщили, что периоды отсутствия отопления и горячей воды учтут при начислении платы за коммунальные услуги. Компания также совместно с администрацией города, коммунальными организациями и управляющими компаниями контролирует состояние проблемных участков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту коммунальных проблем в Озерске. По данным источника «Известий», расследование ведется по статье о халатности.

В других регионах также жалуются на холод

На отсутствие отопления пожаловались жители Горнозаводска Пермского края. В региональном министерстве ЖКХ сообщили, что все котельные муниципального округа запущены, а заполнение внутридомовых систем идет поэтапно.

После начала подачи тепла требуется время для регулировки системы. В некоторых домах также необходимо удалить воздух из труб и радиаторов. Прокуратура Горнозаводского района начала проверку, а региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

В Нижнем Новгороде отопительный сезон стартовал 21 сентября, однако жалобы продолжают поступать из разных районов города. В частности, жители дома на улице Невзоровых сообщили об отсутствии тепла более чем в 150 квартирах.

В Омске отопление также начали подавать 21 сентября, но обращения о холоде в домах продолжают поступать. В Красноярском крае власти провели горячие линии по вопросам отопления. За два часа поступило более 170 обращений, при этом свыше половины проблем удалось устранить.

Износ коммунальных сетей превышает 40%

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%. В отдельных регионах этот показатель достигает 70–80%.

По его словам, ежегодно обновляется около 1% коммунальных сетей. Планируется увеличить этот показатель до 2,5% к 2030 году.

Аналогичные данные в марте 2026 года приводил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он отмечал, что более 40% коммунальных сетей нуждаются в замене, а в некоторых регионах доля достигает 80%.

В 2025 году в России заменили почти 8 тыс. км сетей, а также построили или отремонтировали более 1,5 тыс. объектов. При этом масштаб накопившихся проблем остается значительным.

Депутаты считают необходимым усилить контроль за подготовкой коммунальной инфраструктуры к зиме, исполнением ремонтных и инвестиционных программ и своевременным выявлением аварийных участков.

Проблемы возникают не только на городских сетях

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Людмила Жгун отметила, что перебои с отоплением могут быть связаны не только с авариями на магистральных сетях, но и с неисправностями внутри отдельных домов.

Причиной могут стать перекрытые краны в одной из квартир, засоры в стояках и радиаторах, а также воздушные пробки или недостаточное давление в системе отопления.

Поэтому управляющим организациям необходимо заранее проводить проверку внутридомовых систем и информировать жителей о подготовке отопительных приборов.

Как добиться перерасчета за отсутствие тепла

Если температура в квартире не соответствует установленным нормам, сначала необходимо зафиксировать нарушение. Для этого следует вызвать представителей управляющей организации или ТСЖ и получить акт о ненадлежащем качестве коммунальной услуги.

После этого жалобу можно направить через сайт управляющей компании, ГИС ЖКХ или мобильное приложение. При бездействии обслуживающей организации жители могут обратиться в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру, администрацию или региональное министерство ЖКХ.

В случае длительного нарушения жители вправе требовать перерасчета платы за отопление за период отсутствия или ненадлежащего качества услуги. В зависимости от обстоятельств также можно добиваться возмещения убытков и компенсации морального вреда.

Специалисты рекомендуют при наличии общей проблемы объединяться с соседями и направлять коллективные обращения в контролирующие органы.