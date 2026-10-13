Электронный сертификат вместо очередей: как получить ТСР быстрее?

Более 79 тыс. жителей Москвы и Подмосковья приобрели технические средства реабилитации (ТСР) с помощью электронных сертификатов. В 2026 году 91% изделий от общего числа закупок оформлено через этот цифровой механизм. На эти цели Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области направило свыше ₽12 млрд.

Средства реабилитации должны быть рекомендованы индивидуальной программой реабилитации или абилитации. Получить изделия можно двумя способами: в натуральном виде либо самостоятельно, используя электронный сертификат. Он привязан к платежной системе «МИР» любого банка и содержит информацию о номинале, сроке действия, видах и количестве изделий.

Подобрать ТСР можно в электронном каталоге, где представлено свыше 400 видов: ортопедическая обувь, кресла-коляски, ходунки, слуховые аппараты, устройства для чтения, приспособления для одевания и захвата предметов. Владелец сертификата может сравнить цены у разных производителей и оплатить покупку в специализированных магазинах или на маркетплейсах. Если стоимость изделия превышает номинал, разницу можно доплатить.

Заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин отметил, что большинство жителей столичного региона оценили преимущества сертификата. По его словам, механизм исключает долгое ожидание поставок по госконтрактам и позволяет быстрее приобрести изделия. Сразу после выпуска на сертификате появляются средства. Услуга доступна гражданам с инвалидностью, ветеранам СВО и пострадавшим на производстве. Путин подчеркнул важность учета срока действия сертификата, который в этом году сократился с 12 до 6 месяцев. Если воспользоваться им не удалось, его можно переоформить.

Оформить услугу можно на портале «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. Срок рассмотрения заявления — не более двух рабочих дней.