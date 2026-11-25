Ученые описали новый для науки вид высших медведиц, обитающий в горных тундрах Чукотки. Об этом сообщает ИА « Чукотка » со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Евгения Кошкина. Медведицами называют крупных ярких ночных и сумеречных бабочек: их гусеницы покрыты густыми волосками, похожими на медвежий мех.

Вид назвали «медведица Куберской» в честь старшего научного сотрудника института Ольги Куберской. В июле 2026 года она привезла со Станового хребта двух бабочек с нетипичным для лапландской медведицы рисунком на крыльях. Как рассказал Кошкин, вид относится к хорошо изученному роду Arctia. Размах крыльев превышает 5 см, окраска очень яркая. На большей части ареала бабочка обитает вместе с дальневосточным подвидом лапландской медведицы, но они занимают разные биотопы.

Помимо Чукотки, вид встречается в Магаданской области, Якутии, на севере Забайкалья и в Хабаровском крае. Бабочка предпочитает горные тундры на высоте до 1800 метров. Долгое время ее принимали за близкородственную лапландскую медведицу: первый экземпляр собрали на Становом хребте в 1914 году, и он хранился в Зоологическом институте РАН под другим названием.