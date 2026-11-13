Топ продаж III квартала: iPhone 13 и Galaxy S26 Ultra возглавили спрос в Московском регионе

По итогам III квартала 2026 года абсолютным лидером по объему продаж смартфонов в Московском регионе остается корпорация Apple, аккумулирующая 59% всех сделок, при этом самым востребованным устройством бренда у покупателей стал iPhone 13. Вторую строчку рейтинга занимает Samsung с рыночной долей 14% и флагманским бестселлером Galaxy S26 Ultra, а замыкает тройку лидеров Xiaomi (10%), где наибольшим спросом пользовался Poco X8 Pro. В первую пятерку также вошли Google с долей 3% (лидер — Pixel 10) и HONOR с 2% (наиболее популярная модель — HONOR 600), об этом сообщили аналитики «Авито» изданию REGIONS .

Динамика брендов и заметное снижение цен

Наиболее высокие темпы годового прироста в III квартале продемонстрировали бренды HONOR и Google — продажи их устройств увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как спрос на Samsung прибавил 5%, а показатели Xiaomi и Apple выросли на 1%. Одновременно аналитики зафиксировали существенную коррекцию цен: в сегменте новых аппаратов сильнее всего подешевел Google Pixel 9 Pro — на 22%, до ₽53 тыс., HONOR Magic 7 Pro потерял в цене 17% (до ₽54 тыс.), а бюджетный Xiaomi Redmi 15C стал доступнее на 15%, опустившись в среднем до ₽9 тыс. На вторичном рынке рекордное падение стоимости продемонстрировал Huawei Pura 70 Pro (-29%, до ₽25 тыс.), а подержанные HONOR Magic 7 Pro и Apple iPhone 13 подешевели на 26% — до ₽40 тыс. и ₽16 тыс. соответственно.

Доминирование ресейла и предновогодний всплеск активности

Как пояснила руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Евгения Одинцова, структура спроса на площадке смещена в сторону вторичного сегмента: 73% смартфонов жители региона приобретают «с рук» и лишь 27% приходится на новые устройства, что позволяет покупателям экономить в среднем 45% от розничной цены. Традиционно четвертый квартал и конец года становятся пиковым периодом для рынка гаджетов: после осенних презентаций флагманов пользователи активно обновляют технику и выставляют прошлые модели на продажу, а дополнительный импульс сделкам придают сезонные распродажи и подготовка к новогодним праздникам.