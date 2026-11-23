В подмосковном Красногорске состоялся традиционный конкурс «Ты и я – одна семья», собравший пять молодых семей из разных сфер.

По словам заместителя начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Дарьи Краковской, состязание включало три этапа: представление семейного образа и визитку, демонстрацию любимого блюда и творческий номер.

На сцене участники делились историями знакомства и опытом построения отношений, помогая зрителям увидеть, как союз помогает справляться с трудностями. Жюри оценивало не только артистизм, но и умение раскрыть семейные ценности через выступление и угощение.

Победителями стали Алексей и Наталья Чукарины — потомки донских казаков, воспитывающие детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Их выступление запомнилось удалыми песнями и коронным блюдом — пышным караваем, ставшим символом семейного тепла и единства.